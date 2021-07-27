iPad Mini 6 получит экран с тонкими рамками

В сети появляется всё больше слухов о новом планшете iPad Mini 6, который выйдет в этом году. Как отмечается, новинка получит 8,3-дюймовый дисплей и узкие рамки. Об этом заявил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг.

Это уточняет данные аналитика Минг-Чи Куо, который ранее сообщал о диагонали в диапазоне от 8,5 до 9 дюймов. Предполагалось, что новый планшет может получить дисплей Mini-LED, однако это повлияет на стоимость устройства. На данный момент такие данные не подтверждаются.

При этом отмечается, что планшет лишится кнопки Home, хотя сканер отпечатка Touch ID сохранится — он будет расположен, скорее всего, в кнопке включения.

Новинка получит однокристальную систему Apple A15 Bionic, который также появится в линейке iPhone 13 порт USB-C вместо фирменного разъёма Lightning, а также некоторые другие незначительные изменения. Габариты новинки составляют, ориентировочно, 206,3 × 137,8 × 6,1 мм.

Как ожидается, новинку могут показать уже осенью вместе с iPhone 13 или сразу после неё. Цены пока не сообщаются.