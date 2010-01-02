iOS 14.2 раскрыла планы Apple о комплектации iPhone 12

По всей видимости Apple теперь точно уберёт из коробки iPhone 12 проводные наушники EarPods. В коде бета-версии iOS 14.2 обнаружили изменения в разделе правовой информации. Так в документе убрано упоминание наушников EarPods, которые шли в комплекте со смартфоном. Всё это указывает на то, что все новые модели айфонов будут поставляться без наушников в комплекте.

В iOS 14 и более ранних версиях в правовом документе говорится о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью «прилагаемых наушников». В iOS 14.2 эта формулировка была изменена и убрана часть со словом «прилагаемых».

Текст с правого документа в iOS 14.2

Все предыдущие упоминания о наушниках со словом «в комплекте» намеренное убрано из кода. Всё это свидетельствует о том, что Apple не планирует «поставлять» наушники с грядущими моделями iPhone 12.

Также до сих пор имеются предположения, что Apple уберёт из коробки iPhone 12 адаптер питания и оставит только кабель USB-C с Lightning.

На сентябрьской презентации Apple уже убрала блок питания из комплекта Apple Watch. Свои действия компания объяснила заботой об экологии и мнением, что у каждого уже давно есть несколько зарядных устройств от другой техники.

По предварительным данным презентация iPhone 12 пройдёт 13 октября.