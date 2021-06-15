Вышло обновление iOS для старых iPhone

Apple продолжает выпускать обновления для своих старых устройств. В этот раз компания выпустила обновление iOS 12.5.4 с устранением критических уязвимостей.

iOS 12.5.4 доступна для следующих устройства:

iPhone 5S;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPad Air (1-го поколения);

iPad mini 2;

iPad mini 3;

iPod Touch 6.

В описании апдейта сказано, что оно рекомендуется к установке всем пользователям. Также удалось узнать, что с помощь обновления закрываются три уязвимости, которые могли допустить выполнение кода от злоумышленников.

С момента выхода iPhone 5S и iPad Air прошло практически 8 лет и устройства давно не могут обновиться до актуальной iOS 14. Несмотря ни на что Apple продолжает закрывать найденные уязвимости, чтобы пользователи могли продолжать спокойно использовать свои устройства.

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