Intel Core i9-10900K будет автоматически разгоняться выше 5 ГГц

Компания Intel готовит конкурента APU AMD Ryzen 4000 в лице Core i7-10875H. Ранние слухи указывали, что у процессора Intel будет шесть ядер, но сейчас этот миф развеялся, благодаря утечкам. Официально это будет подтверждено 31 марта, когда производитель представит полную линейку устройств.

Итак, наличие восьми ядер подтверждено, о чем свидетельствую скриншоты из базы данных ресурса 3DMark. Правда, что это именно рассматриваемый CPU подтвердить не удалось, но все идет к тому. Более того, ожидается, что Core i7-10875H получит поддержку многопоточности.

Если говорить о других известных данных, то базовая частота работы соответствует 2,1 ГГц, максимальная же не превышает 4,5 ГГц. Но если вам нужна высокая производительность, то в этой линейке есть и такой продукт – Intel Core i9-10900K, максимальная частота которого доходит до уровня 5 ГГц и выше.

Эта информация также появилась в базе данных 3DMark. Согласно данным, этот процессор получит 10 ядер и 20 Мб кэша третьего уровня. А вот 14-нм техпроцесс, по которому создан процессор, вряд ли хорошо скажется на энергосбережении.