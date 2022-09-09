Intel раскрыла характеристики видеокарт Arc Alchemist A770, A750 и A580

Компания Intel официально рассекретила характеристики десктопных видеокарт Arc Alchemist. Речь идёт о моделях A770, A750 и A580, хотя цены на них пока не названы.

Итак, флагманская карта A770 получит полноценный графический процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe и базовой тактовой частотой в 2100 МГц. Эта карта будет выпускаться в вариантах на 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 17,5 ГГц. При этом эталонная версия карты получит только 16 ГБ. Эта модель должна превзойти RTX 3060 в тестах трассировки лучей на разрешении 1080p. Таким образом, она будет конкурентом RTX 3060 Ti.

Модель A750 получит 28 ядер Xe с частотой 2050 МГц и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 16 ГГц. У обеих этих карт будет теплопакет на уровне 225 Вт.

У версии A580 будет уже 24 ядра Xe с частотой 1700 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6. Теплопакет не указан.

Также пока что производитель не указал цены и не назвал дату выхода. Однако полноценная презентация может состояться уже скоро. Предполагается, что карты покажут 20 сентября.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!