Инсайдер опубликовал новые изображения iPhone 12

О новой линейке смартфонов iPhone 12 в сети все больше появляется интересной информации, поэтому и Бен Гескин не преминул воспользоваться этой ситуацией и представил свое видение внешнего вида устройства. На своем аккаунте он выложил компьютерные рендеры смартфона, которые основаны на утечках.

Если же говорить о самом устройстве, то практически вся последняя информация в интернете касается его оптических возможностей. Большинство аналитиков говорят, что аппарат получит три датчика изображения. Плюс к этому можно добавить лидар, который еще больше позволит определять глубину сцены.

Apple, по всей вероятности, улучшила основную камеру, поэтому теперь в широкоугольном модуле находится система из семи пластиковых линз (ранее их было шесть). Улучшения коснулись и оптического формата датчика изображения. Есть большая вероятность что основной модуль получит оптическую стабилизацию. На всех ли устройствах из линейки iPhone 12 производитель установит подобную систему – неизвестно.

Теперь же нам стоит ожидать начала производства линейки iPhone 12. На данный момент, как утверждают многие, производственные мощности Foxconn восстановлены примерно на 50%. Для их полного восстановления понадобится еще какое-то время. Поэтому на старт полноценной сборки новых устройств можно надеяться не раньше мая-июня этого года.