Infinix выпустила в России смартфон ZERO ULTRA с зарядкой 180 Вт и 200 Мп камерой

Компания Infinix объявила об официальном запуске в России нового флагманского смартфона ZERO ULTRA.

Устройство выделяется быстрой 180-ваттной зарядкой, 200-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией, а также дизайном корпуса с изогнутым стеклом. Благодаря быстрой зарядки, аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается с 1% до 100% всего за 12 минут.

Новинка обладает 6.8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×2400 точек, а в качестве процессора используется MediaTek Dimensity 920. Дополнительно есть поддержка Wi-Fi 6, две SIM-карты 5G и новый алгоритм Erdal Engine 3.0 для надежной и эффективной работы в сетях.

Infinix ZERO ULTRA доступен в России в двух цветах: «Звёздный белый» и «Космический черный». Смартфон в модификации 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, будет предлагаться на старте продаж за 39 990 рублей.

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