Infinix привезла в Россию NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO

Компания Infinix сообщила о старте продаж в России двух новых смартфонов: NOTE 12 PRO и HOT 12 PRO.

Напомним, что NOTE 12 PRO получил дисплей 6,7″, AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. За работу отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить за счёт встроенной до 13 ГБ. Есть также флеш-память на 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ при помощи карты памяти microSD.

HOT 12 PRO — более доступная модель с 6,6-дюймовый IPS-дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц. Работает смартфон на чипсете Unisoc Tiger T616 и 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой до 13 ГБ.

На российском рынке оба смартфона оснащаются модулем NFC для бесконтактной оплаты.

Доступность и цена

NOTE 12 PRO NFC 8/256 Гб — 24 990 рублей, промо по случаю старта продаж 19 990 рублей;

HOT 12 PRO NFC 8/128 Гб — 17 990 рублей, промо по случаю старта продаж 14 990 рублей.

Приобрести смартфоны можно в ключевых онлайн- и оффлайн-магазинах.

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