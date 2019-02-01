И всё-таки она крутится: на видео показали камеру ASUS Zenfone 7

На YouTube появилось «предрелизное» видео, которое демонстрирует работу основной камеры ASUS Zenfone 7. Судя по нему, камера поворачивается, как и на предыдущих моделях, переключаясь между режимами основной и фронтальной.

Сам смартфон должен стать одним из наиболее доступных флагманов. Ему приписывают версии на 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 499 и 549 евро соответственно.

Внутри будет установлена однокристальная система Snapdragon 865 (под другим данным Snapdragon 865+), батарея ёмкостью 5000 мА·ч и зарядный блок на 30 Вт.

А вот экран ограничится частотой обновления в 60 Гц, чего может не хватить для хардкорных игр. Впрочем, для обычных пользователей и даже геймеров этого вполне достаточно.

Напомним, что ранее источники показали живое фото новинки.