Утечки подтвердили спецификации и внешность ASUS ZenFone 7

В сети появился целый ряд изображений будущего смартфона ASUS Zenfone 7. Судя по ним, новинка получит цельный (без шторок и вырезов) экран с тонкими рамками. Выглядит это так:

Пока неясно, как реализована фронтальная камера. Скорее всего, она сделана выдвижной, как у Xiaomi Mi 9T/9T Pro, Poco F2 Pro и так далее. Во всяком случае, на изображениях не видно никаких элементов, которые бы говорили о моторизированном приводе основной камеры. А вот отсутствие «фронталки» на экране подтверждает в том числе живое фото.

Также появилось фото коробки, которое подтверждает основные спецификации новинки. Так, Zenfone 7 получил экран диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Основана камера получит модули на 64, 12 и 8 МП. Ёмкость батареи составит 5000 мА·ч.

Что касается версии Zenfone 7 Pro, то ей приписывают процессор Snapdragon 865+ и 256 ГБ постоянной памяти. Иных различий, похоже, не будет.

Новинки должны показать уже послезавтра, 26 августа. Дата начала продаж не уточняется.