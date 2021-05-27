Huawei готовит умные часы Watch 3

На 2 июня компания Huawei запланировала мероприятие, на которому будет представлена новая линейка устройств, работающих на HarmonyOS. В этой линейке мы ожидаем увидеть и умные часы – Huawei Watch 3. Производитель еще не опубликовал технических характеристик новинки, но вот тизеры устройства уже присутствуют в сети, в частности, на ресурсе Weibo.

До мероприятия еще есть время, а поэтому не исключено, что компания будет понемногу выкладывать в сеть рендеры, где будут показаны основные возможности обновленного устройства. Из уже известного, стоит выделить поддержку eSIM, то есть возможность совершать звонки. Также производитель намерен значительно увеличить время автономной работы.

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