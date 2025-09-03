Стали известны цены всех iPhone 17 | The GEEK
Стали известны цены всех iPhone 17

Некоторые модели подорожают.
Валентин Снежин сегодня в 18:54

Аналитики JPMorgan опубликовали прогноз по стоимости всей линейки iPhone 17, презентация которой состоится 9 сентября.

  • iPhone 17: $799
  • iPhone 17 Air: $899–949
  • iPhone 17 Pro: $1099
  • iPhone 17 Pro Max: $1199

По данным экспертов, повышение цен может коснуться лишь двух моделей. iPhone 17 Air, который заменит iPhone 16 Plus, могут оценить дороже из-за нового сверхтонкого корпуса. А iPhone 17 Pro подорожает на $100, но при этом его базовая версия получит 256 ГБ памяти вместо 128 ГБ у прошлогоднего iPhone 16 Pro.

Таким образом, стоимость большинства моделей iPhone 17 останется на уровне прошлогодней линейки. Исключением станет только корректировка цен из-за изменения конфигураций.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
