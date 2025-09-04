HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini | The GEEK
HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini

Новинка получила яркий экран, поддержку SIM и спутниковой связи.

HUAWEI анонсировала новый планшет — MatePad Mini. Это компактное устройство с 8,8-дюймовым экраном, которое стало ответом на растущую популярность небольших планшетов. Новинка получила несколько уникальных особенностей, которые выделяют ее среди конкурентов.

Характеристики HUAWEI MatePad Mini

AMOLED-дисплей планшета получил разрешение 2560×1600 пикселей (16:10), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1600 нит. MatePad Mini отличается очень тонкими рамками — всего 2,9 мм, что делает его еще компактнее. Также есть версия с матовым экраном, который не бликует на солнце.

Внутри установлен фирменный процессор Kirin 9010. За автономность отвечает аккумулятор на 6400 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Что касается камер, то их три:

  • Основная — 50 Мп, f/1.8;
  • Широкоугольная — 8 Мп, f/2.2;
  • Фронтальная — 32 Мп, f/2,4.

Одна из ключевых особенностей — возможность использовать планшет с SIM-картой. Кроме того, MatePad Mini поддерживает спутниковую связь, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS и разблокировку по отпечатку.

Доступность и цены на HUAWEI MatePad Mini

Продажи HUAWEI MatePad Mini стартуют 12 сентября. В Китае планшет будет продаваться в трех версиях:

  • HUAWEI MatePad Mini (12/256 ГБ) — 3999 юаней (~45 500 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini (12/512 ГБ) — 4499 юаней (~51 200 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini (12/512 ГБ, матовый экран) — 4999 юаней (~56 900 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini (16/512 ГБ, красный цвет, расширенный комплект с чехлом и стилусом) — 5999 юаней (~68 200 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini (16/1024 ГБ, красный цвет, расширенный комплект с чехлом и стилусом) — 6499 юаней (~73 900 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini Reading Edition (12/256 ГБ, без спутниковой связи и с USB 2.0) — 3299 юаней (~37 500 рублей);
  • HUAWEI MatePad Mini Reading Edition (12/256 ГБ, матовый экран, без спутниковой связи и с USB 2.0) — 3799 юаней (~43 200 рублей).
Анатолий Почивалов

