HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini

HUAWEI анонсировала новый планшет — MatePad Mini. Это компактное устройство с 8,8-дюймовым экраном, которое стало ответом на растущую популярность небольших планшетов. Новинка получила несколько уникальных особенностей, которые выделяют ее среди конкурентов.

Характеристики HUAWEI MatePad Mini

AMOLED-дисплей планшета получил разрешение 2560×1600 пикселей (16:10), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1600 нит. MatePad Mini отличается очень тонкими рамками — всего 2,9 мм, что делает его еще компактнее. Также есть версия с матовым экраном, который не бликует на солнце.

Внутри установлен фирменный процессор Kirin 9010. За автономность отвечает аккумулятор на 6400 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Что касается камер, то их три:

Основная — 50 Мп, f/1.8;

Широкоугольная — 8 Мп, f/2.2;

Фронтальная — 32 Мп, f/2,4.

Одна из ключевых особенностей — возможность использовать планшет с SIM-картой. Кроме того, MatePad Mini поддерживает спутниковую связь, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS и разблокировку по отпечатку.

Доступность и цены на HUAWEI MatePad Mini

Продажи HUAWEI MatePad Mini стартуют 12 сентября. В Китае планшет будет продаваться в трех версиях: