HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini

HUAWEI анонсировала новый планшет — MatePad Mini. Это компактное устройство с 8,8-дюймовым экраном, которое стало ответом на растущую популярность небольших планшетов. Новинка получила несколько уникальных особенностей, которые выделяют ее среди конкурентов.
Характеристики HUAWEI MatePad Mini
AMOLED-дисплей планшета получил разрешение 2560×1600 пикселей (16:10), частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1600 нит. MatePad Mini отличается очень тонкими рамками — всего 2,9 мм, что делает его еще компактнее. Также есть версия с матовым экраном, который не бликует на солнце.
Внутри установлен фирменный процессор Kirin 9010. За автономность отвечает аккумулятор на 6400 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт.
Что касается камер, то их три:
- Основная — 50 Мп, f/1.8;
- Широкоугольная — 8 Мп, f/2.2;
- Фронтальная — 32 Мп, f/2,4.
Одна из ключевых особенностей — возможность использовать планшет с SIM-картой. Кроме того, MatePad Mini поддерживает спутниковую связь, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 LE, GPS и разблокировку по отпечатку.
Доступность и цены на HUAWEI MatePad Mini
Продажи HUAWEI MatePad Mini стартуют 12 сентября. В Китае планшет будет продаваться в трех версиях:
- HUAWEI MatePad Mini (12/256 ГБ) — 3999 юаней (~45 500 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini (12/512 ГБ) — 4499 юаней (~51 200 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini (12/512 ГБ, матовый экран) — 4999 юаней (~56 900 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini (16/512 ГБ, красный цвет, расширенный комплект с чехлом и стилусом) — 5999 юаней (~68 200 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini (16/1024 ГБ, красный цвет, расширенный комплект с чехлом и стилусом) — 6499 юаней (~73 900 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini Reading Edition (12/256 ГБ, без спутниковой связи и с USB 2.0) — 3299 юаней (~37 500 рублей);
- HUAWEI MatePad Mini Reading Edition (12/256 ГБ, матовый экран, без спутниковой связи и с USB 2.0) — 3799 юаней (~43 200 рублей).
