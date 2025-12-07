Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе | The GEEK
close
Новости

Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе

Руководитель, под чьим контролем создавались процессоры Apple последних поколений, может покинуть компанию.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:23

Apple может лишиться ещё одного ключевого руководителя. Как пишет Bloomberg, глава направления аппаратных технологий Джонни Срожи сказал Тиму Куку о возможном уходе и рассматривает предложение другой компании. Осенью появились первые намёки на то, что он размышляет о своём будущем в Apple, и теперь вероятность его ухода стала гораздо больше.

Срожи отвечает за разработку фирменных процессоров серии A и M, вокруг которых строится значительная часть продуктовой стратегии Apple. Потеря такого специалиста будет заметной, тем более что компания уже переживает волну перестановок.

Johny Srouji

Летом об уходе заявил операционный директор Джефф Уильямс. В декабре стало известно, что подразделения покидают глава ИИ-направления Джон Джаннандреа, руководитель экологической и социальной политики Лиза Джексон, главный юрист Кейт Адамс и глава дизайнерской команды интерфейсов Алан Дай, который переходит в компанию Цукенберга.

Особо осложняет ситуацию то, что рынок активно развивается в сторону ИИ, и потеря таких сотрудников станет для Apple заметным ударом. Купертиновская компания сейчас выступает в роли догоняющего и при всём своём влиянии и бюджете не смогла создать полноценного ИИ-ассистента. Айфоны по-прежнему работают со значительно уступающей по возможностям Siri, в то время как другие игроки рынка внедряют более прогрессивные технологии.

id·215948·20251207_1823
iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель
The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Индия обязала встраивать гос-приложение в смартфоны
Крупные бренды отложили выпуск ультратонких смартфонов из-за iPhone Air
Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
iPhone Pocket превращает айфон в мучение. Но люди всё равно его хотят
Тим Кук не планирует уходить из Apple, пока Дональд Трамп остаётся президентом

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры