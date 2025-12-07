Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе

Apple может лишиться ещё одного ключевого руководителя. Как пишет Bloomberg, глава направления аппаратных технологий Джонни Срожи сказал Тиму Куку о возможном уходе и рассматривает предложение другой компании. Осенью появились первые намёки на то, что он размышляет о своём будущем в Apple, и теперь вероятность его ухода стала гораздо больше.
Срожи отвечает за разработку фирменных процессоров серии A и M, вокруг которых строится значительная часть продуктовой стратегии Apple. Потеря такого специалиста будет заметной, тем более что компания уже переживает волну перестановок.
Летом об уходе заявил операционный директор Джефф Уильямс. В декабре стало известно, что подразделения покидают глава ИИ-направления Джон Джаннандреа, руководитель экологической и социальной политики Лиза Джексон, главный юрист Кейт Адамс и глава дизайнерской команды интерфейсов Алан Дай, который переходит в компанию Цукенберга.
Особо осложняет ситуацию то, что рынок активно развивается в сторону ИИ, и потеря таких сотрудников станет для Apple заметным ударом. Купертиновская компания сейчас выступает в роли догоняющего и при всём своём влиянии и бюджете не смогла создать полноценного ИИ-ассистента. Айфоны по-прежнему работают со значительно уступающей по возможностям Siri, в то время как другие игроки рынка внедряют более прогрессивные технологии.
