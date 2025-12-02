Vivo X300 в новой расцветке появился в продаже в России

В России в продажу поступил базовый Vivo X300 в новой расцветке «Розовый жемчуг». Об этом рассказали в российском подразделении компании.

Напомним, официальные продажи флагманских смартфонов Vivo X300 и X300 Pro начались 11 ноября. На старте оба устройства получили по две расцветки: база — «Воздушный голубой» и «Таинственный черный», прошка — «Песчаный бархат» и «Таинственный черный».

Подробнее о Vivo X300 и X300 Pro Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»

Ранее мы сообщали, что на следующей неделе в России дебютирует iQOO 15.