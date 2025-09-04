HUAWEI представила свой второй трифолд Mate XTs — он стал лучше и дешевле

HUAWEI в Китае официально представила свой второй трифолд, который получил название Mate XTs. Новинка, по сути, является улучшенной версией прошлогоднего Mate XT.

Что нового в HUAWEI Mate XTs

Новые расцветки. К черному и красному добавились белый и фиолетовый. У всех версий есть золотистые акценты.

Улучшенная камера. Ультраширик теперь снимает с разрешением 40 Мп (вместо 12 Мп) и получил более продвинутую оптику с автофокусом.

Поддержка стилуса. 10,2-дюймовый экран теперь поддерживает стилус, с помощью которого можно рисовать, писать от руки и управлять устройством.

Новый процессор. Вместо чипа Kirin 9010 установлен более современный Kirin 9020.

Несмотря на все улучшения, HUAWEI удивила всех, снизив цену. Mate XTs стал на 2000 юаней дешевле, чем его предшественник. Стилус можно купить отдельно за 599 юаней или в комплекте с самой дорогой версией смартфона на 1 ТБ

Характеристики HUAWEI Mate XTs

Mate XTs получил 10,2-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 3184×2232 пикселей, частотой обновления 90 Гц. Дисплей складывается до размера в 6,4 дюйма или 7,9 дюйма.

За фото и видеовозможности отвечают четыре камеры:

Основная — 50 Мп, переменная диафрагма f/1.4-f/4.0, OIS;

Широкоугольная — 40 Мп, f/2.2, автофокус, макро от 2,5 см;

Перископ — 12 Мп, f/3.4, 5,5-кратный оптический зум, OIS;

Фронтальная — 8 Мп, f/2.4.

Автономность обеспечивается батареей на 5600 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 7,5 Вт. Кроме того, сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке, распознавание по лицу, стереодинамики, ИК-порт и две nanoSIM.

Связь: Wi-Fi 7, 5G, LTE, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC и NFC.

Цены на HUAWEI Mate XTs

Смартфон поступит в продажу 12 сентября. Цены на HUAWEI Mate XTs следующие: