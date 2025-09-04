HUAWEI представила наушники FreeBuds 7i с умным шумоподавлением

HUAWEI анонсировала новые беспроводные наушники FreeBuds 7i. Новинка получила обновленный дизайн, новые цвета и улучшенные функции.

Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают широкий частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Есть 10-полосный эквалайзер и пространственное звучание.

Одной из главных фишек FreeBuds 7i стала система умного динамического шумоподавления 4.0. Этот алгоритм в реальном времени убирает посторонние шумы, обеспечивая чистый звук. Средняя глубина шумоподавления во всех частотных диапазонах составляет 28 дБ, а время срабатывания — менее 0,5 секунды.

В наушниках установлены три микрофона, включая микрофон костной проводимости, который улучшает качество голоса во время звонков, убирая лишние шумы.

FreeBuds 7i поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC, AAC, LDAC и L2HC 2.0. Последний совместим только с некоторыми смартфонами и планшетами HUAWEI под управлением HarmonyOS 3 или выше.

Они работают до 35 часов от одного заряда (с учетом кейса), могут подключаться к нескольким устройствам одновременно, поставляются с четырьмя размерами амбушюр. При этом наушники (не кейс) имеют защиту от воды и пыли IP54.

В наушниках работает обновленный голосовой ассистент Celia. Он не только выполняет голосовые команды, но и может зачитывать уведомления. Кроме того, можно отвечать на звонки или сбрасывать их, просто кивая или качая головой.

Стоимость FreeBuds 7i составляет 599 юаней (~ 7 800 рублей).