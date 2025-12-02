Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть

Xiaomi работает над новой глобальной линейкой смартфонов Redmi Note 15, в которую войдут три устройства: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+. Издание YTechB опубликовало характеристики будущих новинок и их рендеры.

Характеристики Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ Габариты 75.42х7.35х164 мм, 178 г 78.09х7.78х163.61 мм, 210 г 78.31х7.91х163.34 мм, 207 г Экран 6,83 дюймов, AMOLED, FHD+ 6,83 дюймов, pOLED, 1.5K 6,83 дюймов, pOLED, 1.5K, 120 Гц Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Dimensity 7400 Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Память 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ 8 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ Камеры Основная — 108 Мп, широкоугольная — 8 Мп, фронтальная — 20 Мп Основная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 20 Мп Основная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 32 Мп Аккумулятор 5520 мАч, быстрая зарядка 45 Вт 6580 мАч, быстрая зарядка 45 Вт 6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт Цена от €299 (~26 900 рублей) от €399 (~35 900 рублей) от €499 (~44 900 рублей)

Дизайн Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Напомним, в августе Xiaomi выпустила на китайском рынке линейку Redmi Note 15, в которую также вошли три модели. Однако смартфоны отличаются по характеристикам от глобальных версий.