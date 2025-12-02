Глобальные Xiaomi Redmi Note 15: характеристики, дизайн, цены | The GEEK
Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть

На мировой рынок выйдут три смартфона: Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+.
Редакция The GEEK сегодня в 20:45

Xiaomi работает над новой глобальной линейкой смартфонов Redmi Note 15, в которую войдут три устройства: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+. Издание YTechB опубликовало характеристики будущих новинок и их рендеры.

Характеристики Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Redmi Note 15Redmi Note 15 ProRedmi Note 15 Pro+
Габариты75.42х7.35х164 мм, 178 г78.09х7.78х163.61 мм, 210 г78.31х7.91х163.34 мм, 207 г
Экран6,83 дюймов, AMOLED, FHD+6,83 дюймов, pOLED, 1.5K6,83 дюймов, pOLED, 1.5K, 120 Гц
ПроцессорSnapdragon 6 Gen 3Dimensity 7400 UltraSnapdragon 7s Gen 4
Память8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ8 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ
КамерыОсновная — 108 Мп, широкоугольная — 8 Мп, фронтальная — 20 МпОсновная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 20 МпОсновная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 32 Мп
Аккумулятор5520 мАч, быстрая зарядка 45 Вт6580 мАч, быстрая зарядка 45 Вт6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
Ценаот €299 (~26 900 рублей)от €399 (~35 900 рублей)от €499 (~44 900 рублей)

Дизайн Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Redmi Note 15
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro+

Напомним, в августе Xiaomi выпустила на китайском рынке линейку Redmi Note 15, в которую также вошли три модели. Однако смартфоны отличаются по характеристикам от глобальных версий.

Подробнее о китайских Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
