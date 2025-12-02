Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть

Xiaomi работает над новой глобальной линейкой смартфонов Redmi Note 15, в которую войдут три устройства: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+. Издание YTechB опубликовало характеристики будущих новинок и их рендеры.
Характеристики Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
|Redmi Note 15
|Redmi Note 15 Pro
|Redmi Note 15 Pro+
|Габариты
|75.42х7.35х164 мм, 178 г
|78.09х7.78х163.61 мм, 210 г
|78.31х7.91х163.34 мм, 207 г
|Экран
|6,83 дюймов, AMOLED, FHD+
|6,83 дюймов, pOLED, 1.5K
|6,83 дюймов, pOLED, 1.5K, 120 Гц
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 3
|Dimensity 7400 Ultra
|Snapdragon 7s Gen 4
|Память
|8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ
|8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ
|8 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ
|Камеры
|Основная — 108 Мп, широкоугольная — 8 Мп, фронтальная — 20 Мп
|Основная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 20 Мп
|Основная — 200 Мп, широкоугольная — 8 Мп, макро — 2 Мп, фронтальная — 32 Мп
|Аккумулятор
|5520 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|6580 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|6500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
|Цена
|от €299 (~26 900 рублей)
|от €399 (~35 900 рублей)
|от €499 (~44 900 рублей)
Дизайн Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+
Напомним, в августе Xiaomi выпустила на китайском рынке линейку Redmi Note 15, в которую также вошли три модели. Однако смартфоны отличаются по характеристикам от глобальных версий.
