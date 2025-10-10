Опубликованы реальные фото межзвездной кометы 3I/ATLAS, приближающейся к Земле

Ведущие космические агентства мира опубликовали реальные снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS. «Гостью» из другой звездной системы обнаружили 1 июля 2025 года

Первые снимки сделал телескоп ATLAS в Чили, который и обнаружил объект. 21 июля космический телескоп Hubble сфотографировал комету с расстояния почти 446 млн километров от Земли.

Телескоп James Webb (JWST) также провел наблюдения, получив ценные научные данные о составе кометы. Спектрофотометр NASA SPHEREx заснял движение и увеличение яркости объекта в августе.

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, находящийся на орбите Марса, сделал уникальные кадры 3 октября, когда комета пролетала рекордно близко к «Красной планете» — всего в 30 млн километров.

В настоящее время 3I/ATLAS находится с другой стороны Солнца, поэтому наблюдать ее с Земли невозможно. За ней продолжают следить аппараты у Марса и европейская миссия JUICE, направляющаяся к Юпитеру. Максимальное сближение кометы с Землей ожидается 19 декабря 2025 года.

Напомним, с приближением к Солнцу объект резко увеличил яркость, особенно в зеленой части спектра. Это объясняется активным выделением газа — в первую очередь молекулярного углерода (C2), который начинает светиться изумрудным оттенком под действием ультрафиолетового излучения.