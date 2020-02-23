Huawei открыла предзаказы на MateBook и MateBook X Pro

HUAWEI объявила о старте предзаказа обновлённых ноутбуков HUAWEI MateBook X Pro и HUAWEI MateBook 13 на российском рынке. Устройства получили экран с высоким разрешением и тонкими рамками, функцию передачи данных между устройствами, технологии безопасности и стильный дизайн.

Новая модификация MateBook 13 построена на базе процессора Intel Core i5-10210U десятого поколения, оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и PCIe SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Дисплей с разрешением 2160×1440 точек.

Премиальная серия HUAWEI MateBook X Pro ориентирована на корпоративных пользователей и профессиональных производителей контента.

Внешней особенностью флагманской серии стал 3К-экран с диагональю 13,9 дюймов, занимающий 91%2 поверхности крышки ноутбука. В нём использована LTPS панель с разрешением 3000×2000 пикселей, способная воспроизводить 100% цветовой палитры sRGB. Сенсорный экран с функцией скриншота жестом обеспечивает естественный и интуитивный способ взаимодействия с устройством.

Премиальная серия ноутбуков HUAWEI MateBook X Pro построена на базе процессора Intel Core i7-10510U десятого поколения и оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5.

Цены и доступность в России

Обновлённые MateBook 13 и MateBook X Pro Huawei MatePad Pro будут представлены в России в цвете – космический серый. Ноутбук HUAWEI MateBook 13 будет предлагаться за 77990 рублей, а премиальная версия обойдётся в 129990 рублей. Предзаказ на новые устройства начнётся 16 апреля 2020 года.