В России начались продажи ноутбуков HUAWEI MateBook 14 и MateBook X Pro

Компания Huawei объявила о старте продаж в России ноутбуков HUAWEI MateBook 14 и HUAWEI MateBook X Pro 2021. Новинки получили процессоры Intel Core™ 11-го поколения и сенсорные дисплеи FullView.

HUAWEI MateBook 14 получился компактным ноутбуком и оснащается процессорами 11-го поколения Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7. Толщина ноутбука составляет 15,9 мм при весе 1,49 кг. Также устройство обладает двухканальной оперативной память DDR4 объёмом 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe объёмом 512 ГБ.

Разрешение 14″ дисплея составляет 2160×1440, а размер рамок вокруг – по 4,9 мм с трёх сторон. Сенсорная панель позволяет распознавать до 10 точек касания и управлять ноутбуком с помощью жестов.

Топовая модель в виде HUAWEI MateBook X Pro 2021 оснащёна процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения и видеокартой Intel Iris Xe, оперативной памятью LPDDR4X объёмом 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами HUAWEI Shark Fin и двойной ультратонкой испарительной камерой.

Ноутбук имеет 3К-экран FullView с диагональю 13,9 дюйма, который занимает 91% поверхности устройства. Он построен на LTPS-матрице с разрешением 3000×2000 пикселей и соотношением сторон 3:2. Также устройство получило обновлённый тачпад с технологией HUAWEI FreeTouch.

Стоимость HUAWEI MateBook 14 в России начинается от 95 тысяч рублей. Флагманский HUAWEI MateBook X Pro можно приобрести от 139 990 рублей.

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