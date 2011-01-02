Huawei Mate 40 представят 22 октября

Наконец-то появилась официальная информация, касающаяся даты презентации смартфонов линейки Mate 40. Эту информацию выложил в соцсети Weibo сам исполнительный директор компании Huawei по потребительскому бизнесу – Ричард Ю. Теперь с нетерпением будем ждать 22 октября, когда состоится это мероприятие, ведь в последнее время очень много слухов вокруг этой линейки.

Как стало известно, устройства относятся к флагманскому сегменту, они будут наделены качественным дисплеем с частотой обновления не меньше 90 Гц. Если верить более ранним утечкам, то на мероприятии будут представлены сразу четыре модели. Базовой версией является модель Mate 40. На уровень выше стоят Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus. Еще один вариант – это специальная версия Mate 40 Porsche.

На данный момент с уверенностью можно заявить, что в основе устройств будет собственный чипсет, созданный на основе архитектуры 5 нм – Kirin 9000. Вероятно, это последний флагманский чипсет собственного производства из-за санкций со стороны США. Естественно, не забываем о наличии поддержки технологии 5G.

Если говорить об оптической составляющей, то в описании к смартфонам говорится, что все они получат многомодульную камеру с обширными возможностями. В качестве примера приводится оснащение одной из моделей. В наличии у пользователя будет основной датчик, разрешением 108 МП, модуль-перископ с пятикратным оптическим зумом, ультраширик и сенсор ToF, который будет измерять глубину сцены. У пользователей будет выбор между объемами ОЗУ 8 и 12 ГБ. Вместимость внутреннего хранилища – 512 ГБ.