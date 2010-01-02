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Новости

HONOR представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds

HONOR представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы HONOR CHOICE — экосистемы умных устройств.

Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и технологией бинауральной синхронной передачи звуковых данных, двумя микрофонами с системой активного шумоподавления для звонков, а также ёмкой батареей, которая позволяет использовать наушники в течение всего дня без дополнительной подзарядки.

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Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, а интуитивный сенсорный интерфейс и поддержка голосовых команд обеспечивают простоту управления в любых ситуациях, включая спортивные тренировки.

Honor True Wireless Stereo Earbuds будут доступны во всех магазинах партнёров бренда HONOR по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей, начиная с 25 сентября. На официальном сайте интернет-магазина HONOR наушники поступят в продажу с 20 октября.

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