HONOR представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds: первый продукт платформы HONOR CHOICE — экосистемы умных устройств.

Беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds оснащены 7-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и технологией бинауральной синхронной передачи звуковых данных, двумя микрофонами с системой активного шумоподавления для звонков, а также ёмкой батареей, которая позволяет использовать наушники в течение всего дня без дополнительной подзарядки.

Наушники имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, а интуитивный сенсорный интерфейс и поддержка голосовых команд обеспечивают простоту управления в любых ситуациях, включая спортивные тренировки.

Honor True Wireless Stereo Earbuds будут доступны во всех магазинах партнёров бренда HONOR по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей, начиная с 25 сентября. На официальном сайте интернет-магазина HONOR наушники поступят в продажу с 20 октября.