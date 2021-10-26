Honor 50 появился в Европе: стоимость и поддержка Google

Бренд Honor представил в Западной Европе смартфон Honor 50. Отмечается, что доступна только базовая модель, версии Pro пока нет. Она получила процессор Snapdragon 778G, экран OLED, четверную основную камеру с основным сенсором на 108 МП, модуль NFC, версии 6/128 и 8/256 ГБ.

Доступны 4 варианта расцветки — чёрный (Midnight Black), зелёный (Emerald Green), серебристый (Frost Crystal) и «буквенный» (Honor Code). Цены составляют 529 и 599 евро (от 37 тысяч рублей).

В качестве ОС заявлена оболочка Magic UI 4.2 на базе Android 11 с сервисами Google.

Пока что не сообщается, когда смартфон появится в России, однако, скорее всего, ждать осталось недолго.