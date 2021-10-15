Смартфон Honor 50 скоро представят в России — названа дата

Бренд Honor объявил точную дату российской презентации флагманского смартфона Honor 50. Как ожидается, его покажут 26 октября в Европе, а в России — 9 ноября. Презентация будет идти онлайн, она стартует в 19:00 по московскому времени.

Российская и глобальная версии смартфона получат сервисы и приложения Google, а не фирменные аналоги Huawei. Данных о сроках начала продаж пока нет, но, скорее всего, новинка появится на рынке довольно быстро.

Отметим, что Honor 50 получит экран диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц, основную камеру с четырьмя модулями и главным датчиком на 108 МП (остальные будут 8, 2 и 2 МП). Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятор с ёмкостью 4300 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

В качестве ОС заявлена Android 11 с интерфейсом Magic UI 4.2. При этом пока неясно, будет ли выпущено обновление с HarmonyOS.