Представлены Honor 50 с сервисами Google

Компания Honor представила свои первые флагманские смартфоны после обретения независимости от Huawei — это модели Honor 50 и Honor 50 Pro. Они построены на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G и поддерживают сервисы Google.

У обеих моделей изогнутые дисплеи на базе матрицы OLED с разрешением Full HD+ и частотой 120 FPS. Есть сканеры отпечатка, встроенные в экраны.

Поддерживаются технологии GPU Turbo X и LINK Turbo. Есть 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Основные камеры одинаковы — 108 + 8 +2 +2 МП. Основная камера поддерживает десятикратный цифровой зум при съёмке фото и шестикратный — при съёмке видео. Фронтальные же различаются. У Honor 50 это одиночный модуль на 32 МП, у Honor 50 Pro — 32 + 12 МП.

У младшей модели аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. У старшей — 4000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Так что смарфтоны заряжаются за 45 и 25 минут соответственно.

Из мелочей отметим адаптеры NFC и ОС Android 11 с интерфейсом Magic UI 4.2. Цены выглядят так:

Honor 50: 8/128 ГБ — 420 долларов, 8/256 ГБ — 470 долларов, 12/256 ГБ — 530 долларов;

Honor 50 Pro: 8/256 ГБ — 580 долларов, 12/256 ГБ — 625 долларов.

Предзаказы в Китае стартуют сегодня, а продажи — с 25 июня.

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