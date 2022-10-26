Самый мощный: MediaTek Dimensity 9200 возглавил топ AnTuTu

Опубликован первый результат тестирования новой однокристальной системы топового уровня MediaTek Dimensity 9200 в бенчмарке AnTuTu. Данные опубликовал инсайдер Digital Chat Station.

SoC набрала 1 266 102 баллов. Судя по этим результатам, новинка превосходит Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Данных тестирования будущей однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 2 пока нет, но, похоже, новый чипсет Qualcomm будет примерно на уровне платформы MediaTek.

Что касается нагрева, то во время теста температура не превысила 37 градусов. Правда, эту систему тестировали в рамках особой фирменной конструкции, а не серийного смартфона, так что на релизе показатели нагрева могут быть хуже.

Чипсет создан на базе 4-нм техпроцесса TSMC. Предполагается, что в чипе используется мощное ядро Cortex-X3 и графика Immortalis-G715.