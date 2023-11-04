Графика Apple M3 Max достигла производительности настольной RTX 3080

На днях Apple представила свои новые процессоры серии M3, в числе которых выделяется топовый чип M3 Max. Этот процессор с 40-ядерным GPU демонстрирует производительность на уровне настольных видеокарт NVIDIA.

Тестирование в GFXBench Aztex Ruins показало, что мобильный M3 Max генерировал 28 517 кадров на частоте 443,5 FPS при разрешении 1440p. Для сравнения, NVIDIA RTX 3080 в том же тесте выдала 28 889 кадров и 449,3 FPS, что ставит мобильный чип от Apple на один уровень с флагманской десктопной видеокартой прошлого поколения. Даже более мощная NVIDIA RTX 4080 превосходит M3 Max лишь на 7%, выдавая 29 759 кадров и 462,8 FPS.

Тем не менее, эксперты советуют критически относиться к графическим показателям нового чипа Apple. Ведь используемый бенчмарк GFXBench не обновлялся более года, и многие современные технологии, способные раскрыть полный потенциал графики, в нем не представлены.

В частности, это привело к тому, что в рамках этой же системы тестов процессор A16 Bionic показал лучшие результаты, чем A17 Pro, что не соответствует реальной картине. Кроме того, результаты в GFXBench могут сильно зависеть от графического API – видеокарты NVIDIA используют DirectX, а M3 Max работает на Metal. Поэтому для получения более достоверных результатов необходимо ждать полноценных тестов.