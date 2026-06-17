Продажи Яндекс Дропс через чат с Алисой AI превысили 135 млн рублей
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Продажи Яндекс Дропс через чат с Алисой AI превысили 135 млн рублей

Яндекс рассказал о первых результатах продаж своих ИИ-наушников.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:53
Продажи Яндекс Дропс через чат с Алисой AI превысили 135 млн рублей

Пользователи оформили через Алису AI более 15 тысяч заказов на ИИ-наушники Яндекс Дропсы за первую неделю продаж. Как сообщили The GEEK в Яндексе, общая сумма заказов превысила 135 млн рублей.

Продажи стартовали 9 июня непосредственно в чате с Алисой AI. Пользователи могли узнать о новинке, задать вопросы и сразу оформить покупку без перехода на отдельный сайт или маркетплейс. Более 5 тысяч заказов были оформлены уже в первый день.

По данным компании, Дропсы стали первым устройством Яндекса, которое на старте продавалось через диалог с нейросетью без отдельной витрины интернет-магазина.

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Яндекс Дропс / Фото The GEEK

С 16 июня наушники также появились в традиционных каналах продаж, однако возможность покупки через Алису AI сохраняется.

В Яндексе называют такой сценарий одним из первых примеров агентной коммерции в своих сервисах. Пользователь может не только получить информацию о товаре, но и выполнить целевое действие — оформить заказ — прямо внутри диалога с ИИ.

Ранее на The GEEK выходил подробный обзор Яндекс Дропс, в котором мы разобрали качество звука, работу шумоподавления, функции Алисы AI и реальные сценарии использования устройства.

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