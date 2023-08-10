Gloture выпустила портативный ПК размером с iPhone 13

Компания Gloture представила компактный компьютер NanoPC, который имеет ряд уникальных характеристик. Во-первых, он оснащен 5,5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1280×720 пикселей. Во-вторых, экран позволяет взаимодействовать с устройством без использования дополнительных периферийных устройств.

Одним из ключевых особенностей NanoPC является встроенный аккумулятор на 2500 мАч, что позволяет использовать его в автономном режиме, без необходимости подключения к розетке. Работает он под управлением Windows 11 Pro.

Хотя начинка NanoPC может показаться не слишком мощной, она подойдет для выполнения простых задач. Внутри устройства установлен 4-ядерный процессор Intel Celeron J4125 с встроенной графикой UHD Graphics 600. В дополнение к этому, компьютер оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и накопителем eMMC на 128 ГБ.

NanoPC имеет четыре USB 3.0, USB Type-C, Gigabit Ethernet, два Mini HDMI 2.0, слот для карты microSD и разъем 3,5 мм. Модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают возможности беспроводного подключения.

Стоимость мини-ПК NanoPC составляет 84 700 японских иен, что примерно равно 57 000 рублям.

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