Глобальная версия POCO X3 Pro не будет дешёвой

В сети появились данные о стоимости в Европе смартфона POCO X3 Pro. По данным индийского инсайдера по имени Судханшу Амбхоре, международная версия будет оцениваться в 250-300 евро в зависимости от объёма встроенной памяти — 128 или 256 ГБ.

Expect the European prices to be around €250 for 128GB & €300 for 256GB model.#POCOX3Pro https://t.co/KS9cuELhC9 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) March 8, 2021

Новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 860. Новинке приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Дата анонса смартфона пока не объявлена.

Пока также не сообщается, когда приблизительно стоит ждать новинку.