Глобальная версия POCO X3 Pro не будет дешёвой

В сети появились данные о стоимости в Европе смартфона POCO X3 Pro. По данным индийского инсайдера по имени Судханшу Амбхоре, международная версия будет оцениваться в 250-300 евро в зависимости от объёма встроенной памяти — 128 или 256 ГБ.
Новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 860. Новинке приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Дата анонса смартфона пока не объявлена.
Пока также не сообщается, когда приблизительно стоит ждать новинку.
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