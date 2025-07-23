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Galaxy Watch Ultra (2024) получили обновление до One UI 8 Watch

На базе Wear OS 6.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:47

Samsung начала распространение обновления One UI 8 Watch для модели Galaxy Watch Ultra 2024 года. Смарт-часы, вышедшие с One UI 6 Watch на базе Wear OS 5, теперь получают все ключевые функции новой версии, ранее представленной вместе с моделью Galaxy Watch Ultra 2025.

Обновление приносит расширенные возможности для мониторинга здоровья: появились функции персонального бегового тренера (Running Coach), нагрузка на сосуды (Vascular Load) и измерение антиоксидантного индекса (аntioxidant Index), предназначенные для оценки нагрузки во время тренировок.

Интерфейс также получил улучшения — теперь доступен мультиинформационный виджет для отображения персонализированных метрик (погода, пульс, активность) и панель для быстрого доступа к часто используемым приложениям и действиям.

Характеристики Galaxy Watch Ultra (2024):

  • 1,5″ Super AMOLED, 480×480, сапфировое стекло
  • Exynos W1000, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ
  • Аккумулятор 590 мА·ч, беспроводная зарядка 10 Вт
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, двойной GPS
  • Корпус из титана, влагозащита IP68, стандарт MIL-STD-810H

Обновление распространяется поэтапно и может занять несколько дней для всех регионов.

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