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Новости

Galaxy Buds Pro получили второе обновление, улучшающее активное шумоподавление

Samsung Galaxy Buds Pro, пожалуй, одни из лучших беспроводных наушников, которые можно купить сейчас на рынке. С их релиза прошло не так много времени, а Samsung уже выпускает обновление, второе за этот месяц.

Апдейт под номером R190XXU0AUB3 весит всего 2.20 МБ и приносит улучшения активного шумоподавления (ANC) и Ambient Sound. Ниже представлен полный список изменений:

  • Изменилась концепция управления, когда пользователь носит один наушник.
  • Улучшенная функция окружающего звука
  • Повышена стабильность соединения.

Samsung Galaxy Buds Pro по цене 18 тысяч рублей пришли на смену Galaxy Buds + и Galaxy Buds Live, выпущенным в прошлом году. Они имеют интеллектуальный режим ANC, который позволяет регулировать уровень звука в зависимости от окружающей среды, а также приглушать звук и активировать микрофоны, если услышат голос пользователя.

Наушники также оснащены технологией Dolby Head Tracking, которая обеспечивает звук на 360° при просмотре (поддерживаемого) видео или фильма. Датчики, встроенные в наушники, определяют направление звука, когда пользователь двигает головой.

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Источник:
Sammobile
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