ФСБ хочет обязать интернет-сервисы хранить геолокацию пользователей

ФСБ разработала проект постановления, согласно которому, крупные интернет-сервисы должны будут хранить и предоставлять по запросу сведения о геолокации пользователей и использованных ими платёжных средствах.

В службе указывают, что отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению данной информации и передачи ее силовикам «формирует неоднозначную правоприменительную практику» и «негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ».

В случае принятия постановления, его действие распространится на крупные интернет-сервисы, внесенные в реестр организаторов распространения информации, среди которых сервисы «Яндекса», соцсеть VK, мессенджеры WeChat и Telegram, сайты многих региональных СМИ и другие ресурсы.