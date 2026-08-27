Представлен Samsung Galaxy S26 FE — лёгкое обновление «фанатского» смартфона с существенным повышением цены

Сегодня состоялась презентация «фанатского» смартфона Samsung Galaxy S26 FE, который получил схожие характеристики с прошлогодним Galaxy S25 FE, но сильно прибавил к цене — $150, что его вплотную приблизило к старшим флагманам компании. Из ключевых различий в сравнении с предшественником, в новинке установлен более «свежий» чип Exynos 2500 вместо Exynos 2400, а также USB-C порт понизили до версии 2.0 (было 3.2). Дизайн остался нетронутым, за исключением блока камер, который всё также имеет три «колодца» сенсоров, но теперь линзы заключены в овальный выступ, соответствуя, всей линейки Galaxy S26.

Galaxy S26 FE получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, тач 960 Гц, а максимальная яркость достигает до 1900 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 12 мегапикселей.



Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации и диафрагмой f/1.8

Телефото на 8 Мп с поддержкой OIS, f/2.2, оптический зум 3х

Ширик на 12 Мп (f/2.2)

Как выше уже было упомянуто, за вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Exynos 2500. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ.

Galaxy S26 FE оснащён аккумулятором ёмкостью 4900 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт по проводу и 15-ватной беспроводной, есть и реверсивная зарядка.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G (nanoSIM + eSIM), NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, стереодинамики Dolby Atmos, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68 и порт USB-C версии 2.0. Из коробки, устройство будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой One UI 9.

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE глобально поступит в продажу 4 сентября, в Европе цены будут следующие: