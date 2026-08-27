Представлен Samsung Galaxy S26 FE — лёгкое обновление «фанатского» смартфона с существенным повышением цены
Новости

Представлен Samsung Galaxy S26 FE — лёгкое обновление «фанатского» смартфона с существенным повышением цены

Кризис памяти продолжает негативно отражаться на стоимости устройств.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:00
Представлен Samsung Galaxy S26 FE — лёгкое обновление «фанатского» смартфона с существенным повышением цены

Сегодня состоялась презентация «фанатского» смартфона Samsung Galaxy S26 FE, который получил схожие характеристики с прошлогодним Galaxy S25 FE, но сильно прибавил к цене — $150, что его вплотную приблизило к старшим флагманам компании. Из ключевых различий в сравнении с предшественником, в новинке установлен более «свежий» чип Exynos 2500 вместо Exynos 2400, а также USB-C порт понизили до версии 2.0 (было 3.2). Дизайн остался нетронутым, за исключением блока камер, который всё также имеет три «колодца» сенсоров, но теперь линзы заключены в овальный выступ, соответствуя, всей линейки Galaxy S26.

Galaxy S26 FE получил 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, тач 960 Гц, а максимальная яркость достигает до 1900 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 12 мегапикселей.


Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации и диафрагмой f/1.8
  • Телефото на 8 Мп с поддержкой OIS, f/2.2, оптический зум 3х
  • Ширик на 12 Мп (f/2.2)

Как выше уже было упомянуто, за вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Exynos 2500. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ.

Galaxy S26 FE оснащён аккумулятором ёмкостью 4900 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт по проводу и 15-ватной беспроводной, есть и реверсивная зарядка.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G (nanoSIM + eSIM), NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, стереодинамики Dolby Atmos, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68 и порт USB-C версии 2.0. Из коробки, устройство будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой One UI 9.

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE глобально поступит в продажу 4 сентября, в Европе цены будут следующие:

  • (8/128 ГБ) — €799 (80 182 ₽)
  • (8/256 ГБ) — €899 (90 217 ₽)
  • (8/512 ГБ) — €1099 (110 288 ₽)
Обсудить

Главное по теме

Новости «Фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на видео до презентации

Сразу два блогера опубликовали видео с грядущей новинкой.
Новости Утечка: «фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на официальных рендерах в трёх расцветках Новости Samsung Galaxy S26 FE засветился в Geekbench с Android 17 и чипом Exynos

Похожие материалы

Samsung Samsung представила первый в мире игровой монитор с частотой 1100 Гц

В новую линейку вошли четыре модели, включая первый в мире 49-дюймовый DQHD OLED на 360 Гц и 27-дюймовый…

 Samsung Samsung показала возможности FlexWindow в Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 позволяет запускать приложения, снимать фото и использовать ИИ без раскрытия смартфона.

 Galaxy Samsung хотела поставить в Galaxy S27 Ultra огромную батарею на 7000 мАч

Но Samsung якобы остановилась на 5700–6000 мАч.

 Android Samsung Galaxy S26 Ultra впервые стал самым популярным Android-смартфоном

Galaxy S26 Ultra возглавил продажи Android-смартфонов в мире.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Xiaomi представила REDMI Note 17 Pro и 17 Pro Max — глобальные версии среднебюджетных смартфонов Опубликован Топ-10 самых покупаемых смарт-часов в России NVIDIA выпустила первый процессор Vera для агентов ИИ «Сбер» представил интеллектуальную колонку СберБум 2.0 с ГигаЧат Nvidia может купить платформу Hugging Face за 12,9 миллиарда долларов Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →