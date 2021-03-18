СМИ показали, как может выглядеть складной iPhone Flip

Ресурс Letsgodigital опубликовал новые рендеры и видео для будущего складного iPhone под рабочим названием Flip. Эти данные основаны на слухах и утечках.

Похоже, что Apple определилась с форм-фактором новинки. Устройство будет похоже на Samsung Galaxy Z Flip и новую Motorola Razr. Экраны, скорее всего, будет производить тоже Samsung.

В целом, в разложенном виде новинка будет похожа на iPhone 12. Модуль основной камеры будет предположительно таким же или похожим. А справа расположится вторичный экран для вывода служебных уведомлений и данных. К примеру, там можно будет вывести погоду, дату и время, уведомления приложений и так далее.

Кроме того, такой экран позволит сделать селфи на основную камеру. Самое интересное, что, по данным источника, на основном экране может сохраниться вырез. Что касается сроков выпуска, то новинку могут показать уже в будущем году.