В Epic Games Store началась раздача Frostpunk

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача градостроительного симулятора Frostpunk. Действие игры разворачивается на Земле в 1886 году после извержений вулканов Кракатау и Тамбора. Из-за этого события на планете наступают холода, а множество государств и их жители погибают. Выжившие держат путь в Арктику и параллельно строят новый город под названием Нью-Лондон.

Игра дебютировала в 2018 году на PC, а через год стала доступна для PS4 и Xbox One. В 2021 году продажи Frostpunk достигли более 3 миллионов копий.

Раздача Frostpunk продлится до 10 июня.

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