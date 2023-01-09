Dynamic Island теперь можно активировать на любом iPhone

Мобильная операционная система iOS получила приложение, которое позволяет включать Dynamic Island на любом iPhone, причём без джейлбрейка и бесплатно. Новинку разработал пользователь matteozappia.

Программа эмулирует «остров», который появляется возле «челки» и обладает теми же функциями, что и оригинальная версия. Правда, он отличается внешне и, фактически, создаёт «динамическую челку». При этом можно менять размер и даже эмулировать «остров» с iPhone 14 Pro или Pro Max.

Разработчик протестировал приложение на iPhone X. При этом отметим, что программы нет в App Store. Для установки потребуется компьютер с iTunes, а также установщик магазина AltStore. Подробнее всё описано здесь.

Отметим, что программа работает только на устройствах с iOS 16.1.2 и ниже, а после перезагрузки нужно запускать DynamicCow вручную.