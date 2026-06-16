Для доступа к Claude могут потребоваться паспорт и селфи
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Для доступа к Claude могут потребоваться паспорт и селфи

Новые правила вступят в силу 8 июля 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:26
Для доступа к Claude могут потребоваться паспорт и селфи

Anthropic сообщила о грядущих изменениях в работе Claude. Согласно обновлённой политике конфиденциальности, с 8 июля компания сможет запрашивать у пользователей подтверждение возраста или личности.

Проверка будет проводиться через сервис Persona. В рамках процедуры пользователю может потребоваться загрузить документ с фотографией, например паспорт или водительское удостоверение, а также сделать селфи для сверки личности.

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В компании заявляют, что данные используются исключительно для верификации и не применяются для обучения моделей. При этом обработкой информации занимается Persona, а не сама Anthropic.

Изменения затронут обычные аккаунты Claude Free, Pro и Max. Корпоративные тарифы Team и Enterprise пока остаются вне новой системы проверки.

Anthropic объясняет нововведение необходимостью повысить безопасность сервиса по мере развития ИИ-агентов, которые получают доступ к сторонним приложениям и способны выполнять более сложные действия от имени пользователя.

Пока компания не раскрывает точные условия, при которых будет запускаться процедура верификации. Однако из обновлённой политики следует, что в будущем проверка личности может стать более распространённой для пользователей Claude.

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