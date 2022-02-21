Китайский сервис такси DiDi прекратит работу в России и Казахстане с 4 марта. До закрытия, компания сократила сотрудников в местном офисе. Сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Позже, информацию подтвердил представитель пресс-службы DiDi.
По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 годаПресс-служба DiDi Россия
Отмечается, что решение связано с «меняющимися рыночными условиями и другими вызовами».
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