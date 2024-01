Вышла бесплатная демоверсия игры в стиле Hollow Knight от создателей Palworld

Авторы «покемонов с пушками» Palworld выпустили демоверсию своей новой игры Never Grave: The Witch and The Curse. Игра уже доступна для бесплатной загрузки в Steam.

Never Grave: The Witch and The Curse сделана в духе Hollow Knight и отправляет игрока в подземелье, где он принимает роль девушки-воина. Особенностью персонажа является волшебная шляпа, способная эффективно копировать умения врагов.

По словам разработчиков из Pocketpair, их первая 2D-экшен игра предложит уникальный опыт поклонникам жанров “метроидваний” и “рогаликов”. В игре будет доступен многопользовательский режим до четырех игроков, включая механику кражи уникальных способностей у противников, а также возможность строить собственную базу.

Видео Never Grave: The Witch and The Curse