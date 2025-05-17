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Слух: Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году

А владельцы PlayStation 5 и Xbox Series получат некстген-обновление.
Red Dead Redemption 2

Культовый вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games выйдет на портативной консоли Nintendo Switch 2 в 2025 году. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Nintendo.

Собеседники изданий рассказали, что во время последнего разговора с инвесторами и партнерами представители Take-Two сообщили о планах портировать несколько крупных игр на Switch 2. В частности, одной из таких якобы будет RDR 2.

Кроме того, по слухам, Red Dead Redemption 2 получит некстген-обновление на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оно позволит играть в повышенном разрешении и при 60 FPS.


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Источник:
Gamereactor, Nintendúo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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