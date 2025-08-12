Дату выхода нового трифолда HUAWEI Mate XT 2 раскрыл инсайдер

HUAWEI пока остается единственной компанией, выпустившей смартфон с тройным складным экраном, и, похоже, уже готовится представить его преемника. По данным инсайдера Fixed Focus Digital, новый Mate XT 2 могут анонсировать уже 10 сентября — ровно через год после дебюта первого Mate XT.

Интересно, что трифолд HUAWEI Mate XT представят, судя по всему, через сутки после презентации iPhone 17 от Apple, которая, по слухам, состоится 9 сентября.

Официальных комментариев от HUAWEI пока нет, как и подробностей о новом трифолде. Однако в сети появлялась информация о том, что Mate XT 2 получит сверхпрочное стекло и станет надежнее предшественника, а в основе устройства будет чип Kirin 9020, как у серии Pura 80.

Напомним, в сентябре 2024 года как раз дебютировала первая в мире тройная раскладушка HUAWEI Mate XT Ultimate Design. Смартфон получил дисплеи 6,4″, 7,9″ и 10,2″, 16 ГБ оперативной и до 1024 ГБ постоянной памяти, основную 50-мегапиксельную камеру с OIS и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт.