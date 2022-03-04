Представлен первый в мире принтер для напитков

Компания Cana выпустила «молекулярной принтер для напитков» под названием Cana One. Это первое в мире устройство такого рода.

Суть гаджета в том, что с помощью специальных картриджей с ароматизаторами машина способна смешивать тысячи различных напитков. Выбор разнообразен и велик: соки, безалкогольные напитки, кофе со льдом, вино, обычные коктейли и коктейли для спортивного питания.

Внутри машины используется «новая микрожидкостная технология дозирования жидкости». Она смешивает ингредиенты из картриджей, а человек получает желанный заказ. Производитель утверждает, что 90% напитков в мире состоят из воды, ароматизаторов, сахара и алкоголя. Поэтому спустя три года изучения питья на молекулярном уровне, удалось выявить соединения и ингредиенты для приготовления большого списка напитков и коктейлей.

Картриджи с ароматизаторами производитель будет менять бесплатно, но кроме них нужно будет докупить картриджи для сахара, спирта и баллон с CO2.

Также Cana утверждает, что их машина несет пользу для экологии: сокращаются расходы на одноразовые банки/бутылки и уменьшает расходы воды.

Сейчас аппарат доступен для предзаказа, внести необходимо 99 долларов. Полная стоимость устройства составляет $499 для первых 10 тысяч клиентов. Дальше цена поднимется до $799. Поставляться машина Cana будет в начале 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!