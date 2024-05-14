Бывшие разработчики XCOM и The Sims взялись за «LifeSim нового поколения»

Разработчики, ответственные за создание Sid Meier’s Civilization, XCOM и The Sims, организовали собственную студию Midsummer, которая уже работает над «симулятором жизни нового поколения». На данный момент они привлекли более 6 миллионов долларов от крупных инвесторов, среди которых и корейская Krafton — авторы PUBG: Battlegrounds.

О грядущем проекте известно не так много. Студия обещает сделать акцент на повествовании, которым будут управлять сами пользователи, а также на памятных моментах и творчестве игроков.

«Лучшие истории в играх пишут сами пользователи. В Midsummer мы создаем симулятор жизни, сфокусированный на драматизме современности, где наша аудитория сама будет писать значимые истории, а затем делиться ими с миром» Генеральный креативный директор Midsummer Джейк Соломон