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Новости

Власти Бразилии запретили продавать iPhone без зарядных блоков

Правительство Бразилии недовольно решением Apple прекратить комплектовать iPhone зарядным блоком. По этом причине в стране распорядились заблокировать продажи iPhone, которые не оснащаются зарядным устройством.

Также власти обязали Apple выплатить штраф в 12,27 млн реалов (~$2,3 млн) и отменить регистрацию iPhone 12 у местного регулятора.

Местный орган по защите прав потребителей считает, что Apple могла найти другие способы уменьшить воздействие на окружающую среду. Покупка фирменного зарядного блока вынуждает пользователей совершать дополнительные расходы или использовать дешевые китайские зарядки, что негативно сказывается на батарее дорого смартфона.

Это не первый случай, когда Apple сталкивается с проблемами в других странах из-за решения прекратить комплектовать iPhone наушниками и зарядным блоком. Ранее французские власти требовали от Apple оснащать наушниками все устройства, которые ввозятся в страну.

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Теги: 
Источник:
The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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