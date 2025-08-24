Первый складной iPhone выйдет в 2026 году | The GEEK
Первый складной iPhone выйдет в 2026 году

У него будет четыре камеры и Touch ID.
Валентин Снежин сегодня в 17:17

Apple готовит к релизу свой первый складной смартфон, сообщил Марк Гурман в рассылке Bloomberg Power On. Дебют ожидается осенью 2026 года.

Устройство выполнено в формате «книги»: внутри — 8-дюймовый экран, снаружи — дисплей диагональю 5–6 дюймов. Камеры распределят так: одна фронтальная на внешнем экране, ещё одна — внутри, и две основные на задней панели.

Чтобы уложиться в толщину всего 9,5 мм в сложенном виде (каждая половинка менее 5 мм), Apple отказалась от Face ID. Вместо громоздкой системы TrueDepth появится сканер отпечатков Touch ID в боковой кнопке.

Смартфон выйдет в чёрном и белом цветах. Производство стартует в начале 2026 года. О цене пока не сообщается, но эксперты отмечают, что складной iPhone точно будет дороже $1800 — именно столько стоят топовые Android-раскладушки.

Первое реальное фото iPhone 17 Pro попало в сеть
Валентин Снежин

Валентин Снежин

