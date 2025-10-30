YouTube предложил сотрудникам добровольно уволиться с компенсацией | The GEEK
YouTube предложил сотрудникам добровольно уволиться с компенсацией

YouTube готовится к будущему с ИИ и предлагает сотрудникам уйти с выплатами.
Валентин Снежин сегодня в 13:41

YouTube запустил программу добровольного увольнения в обмен на выплату компенсации, сообщает Business Insider. Такая инициатива уже действует в материнской компании Google с начала 2025 года. Тогда в рамках программы были уволены сотни сотрудников из подразделений Android и Pixel.

Теперь аналогичный механизм запущен внутри YouTube. Конкретные размеры выплат не раскрываются, но компенсацию предложат тем, кто решит покинуть компанию «для поиска новых возможностей».

При этом YouTube проведёт внутреннюю реструктуризацию без массовых сокращений. Компания разделится на три направления: продукты для подписки, продукты для зрителей и продукты для авторов контента.

По словам главы платформы Нила Мохана, изменения станут частью подготовки YouTube к «будущему, ориентированному на искусственный интеллект».

