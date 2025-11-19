YouTube полностью заменят в России, заявили в Госдуме | The GEEK
YouTube полностью заменят в России, заявили в Госдуме

На смену американскому видеохостингу придет отечественное решение.
Редакция The GEEK сегодня в 16:49

Российские видеохостинги полностью заменят YouTube в среднесрочной перспективе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Горелкин отметил, что YouTube в 2010-х годах занял монопольное доминирующее положение на российском рынке видеохостингов, однако сейчас, как он утверждает, платформа стала «оружием пропаганды», используемым западными странами «в информационной войне».

«Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube»,

— Антон Горелкин.

Он подчеркнул, что информационный компонент играет ключевую роль в любом военном конфликте, но обеспечить цифровой суверенитет способны лишь немногие страны, поскольку это требует масштабных вложений и значительных человеческих ресурсов.

