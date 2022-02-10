Beholder 3 официально выйдет 3 марта на PC

Издатель и разработчик Alawar и Paintbucket Games объявил официальную дату выхода игры Beholder 3. Релиз состоится 3 марта на PC.

Действие третьей части будет происходить в тоталитарном государстве, с жестокими законами, режимом и постоянной слежкой за её гражданами.

Игроку предстоит действовать от Франка Шварца, который ушел из Министерства и заключил сделку со службой безопасности. Под видом арендодателя об должен будет следить за жильцами и избавляться от нарушителей государственного режима.

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